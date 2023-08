UFMS de Aquidauana realiza evento nacional na área de Letras

O município de Aquidauana (MS) está sediando, em 2023, o IV Seminário Nacional de Línguas e Linguagens da UFMS/CPAQ e o 5° Seminário da Sociedade dos Leitores Vivos. A programação acontece entre os dias 30 de agosto a 01 de setembro e conta com a realização da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Campus de Aquidauana (CPAQ).

As palestras, minicursos e oficinas estão acontecendo no período vespertino e noturno e contam com renomados pesquisadores de universidades do Mato Grosso do Sul e também de outras regiões do país como Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e UFU (Universidade Federal de Uberlândia).

Para mais informações sobre os palestrantes do evento e sobre a programação geral do evento, acesse https://seminarioletrascpaq.ufms.br/