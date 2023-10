UFMS de Aquidauana recebe exposição itinerante Além dos Olhos

Exposição aberta ao público / Foto: Divulgação

A exposição itinerante UFMS Além dos Olhos inicia o tour pelos Câmpus a partir desta quinta-feira, 5. As imagens vencedoras do concurso fotográfico, que teve recorde de votação neste ano, serão expostas em todos os câmpus até o mês de dezembro. A primeira parada é nos Câmpus de Aquidauana (CPaq) e do Pantanal (Cpan) e a comunidade universitária tem até o dia 10 para apreciar as fotos que estamparão o calendário institucional de 2024.

Realizado pela Agência de Comunicação Social e Científica (Agecom) desde 2017, a ação faz parte das atividades do concurso fotográfico UFMS Além dos Olhos. A mostra já passou pela Cidade Universitária durante o Festival Mais Cultura 2023. “A recepção foi muito positiva e serviu de incentivo para que a exposição seja levada para todos os câmpus e continue estimulando a participação da comunidade universitária no concurso fotográfico. Muitas pessoas não conhecem todos os câmpus da UFMS e é uma oportunidade para compartilhar as nossas riquezas e fortalecer o orgulho de ser UFMS. Agradeço desde já, a todos que já participaram do concurso fotográfico e a todos que estão envolvidos com a organização da exposição itinerante”, destaca a diretora da Agecom, Rose Mara Pinheiro.

A diretora do Cpaq, Ana Graziele Lourenço Toledo, salienta a importância de receber a exposição, que está disponível no saguão do bloco A. “Receber a mostra UFMS Além dos Olhos é uma oportunidade para conhecermos diferentes olhares das nossas pessoas sobre a nossa Universidade. Aberta ao público, a comunidade externa também pode conhecer outros espaços além do câmpus. Essas ações ainda incentivam o cuidado, pois a Universidade é de todos e é responsabilidade de todos promover a preservação e conservação dos espaços de convivência”, afirma.

O diretor do Cpan, Aguinaldo Silva, destaca que a mostra é um momento em que a comunidade universitária consegue demonstrar a forma como apreciam a UFMS. “Por meio dos registros fotográficos, cada foto representa a toda a beleza que temos na nossa Universidade e se prestarmos atenção, podemos contemplar belas paisagens”, enfatiza o diretor. No Cpan, a exposição está disposta na Unidade 1.

Exposição itinerante nos câmpus

A mostra percorrerá os Câmpus até o mês de dezembro. Entre os dias 19 e 24, será a vez dos Câmpus de Naviraí e Ponta Porã receberem a exposição. Já a comunidade universitária dos Câmpus de Nova Andradina e Três Lagoas vão conhecer a mostra entre os dias 28 de outubro a 7 de novembro. A ação também chega nos Câmpus de Paranaíba e Chapadão do Sul, de 13 a 21 de novembro. E fechando o cronograma, o Câmpus de Coxim recebe a exposição de 27 de novembro a 4 dezembro.