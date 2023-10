UFMS de Aquidauana recebe programação na Semana do Livro e da Biblioteca

UFMS Aquidauana / Ronald Regis

Começa nesta segunda-feira, 16, a 10ª Semana Nacional do Livro e da Biblioteca na Cidade Universitária e nos Câmpus de Aquidauana, do Pantanal, de Coxim, de Naviraí, de Nova Andradina, de Paranaíba e de Três Lagoas. O evento segue até o dia 20 de outubro e inclui oficinas, exposições, treinamentos e palestras. Todas as atividades são gratuitas, abertas ao público e terão emissão de certificados.

As atividades são promovidas pelo Sistema de Bibliotecas da UFMS e têm como objetivo aproximar a comunidade das bibliotecas, para incentivar a leitura e conscientizar as pessoas sobre os benefícios que ela proporciona. “Vamos trazer informações, gerar conhecimento e entretenimento para toda comunidade, permitindo que todos participem das ações realizadas”, comenta a diretora de Bibliotecas, Alessandra Regina Borgo.

A diretora ainda explica que serão realizadas atividades virtuais e presenciais em todos os câmpus e em algumas ações será necessário realizar a inscrição. “A Semana da Biblioteca tornou-se um projeto de extensão e nesta décima edição, além de promover e estimular o hábito da leitura, vamos incluir os produtos e serviços oferecidos pelo Sistema de Bibliotecas da UFMS, estreitando o vínculo com a comunidade universitária e externa”.

A Semana Nacional do Livro e da Biblioteca é uma data comemorativa celebrada no Brasil com manifestações artísticas e culturais. “Nosso evento une todas as nossas bibliotecas, onde os usuários compartilham suas vivências em palestras, treinamentos e eventos culturais. Estamos felizes por oferecermos todo ano um evento tão expressivo, com ações diversificadas e que está se consolidando no calendário de eventos da nossa Instituição”, pontua.

A programação inclui a palestra A importância das editoras universitárias no processo de produção e difusão do livro. O público poderá conhecer a produção da Editora da UFMS e o papel que desempenha na Instituição. “Vamos mostrar a importância das editoras universitárias na produção de livros e outras publicações, os quais são uma das fontes de acesso ao conhecimento. Iremos abordar também o papel das Editoras universitárias no processo de difusão de conhecimentos produzidos por pesquisadores no âmbito das instituições de ensino superior. Conhecimento esse que pode ser disponibilizado ao público em um produto no formato de livro”, explica a secretária da Editora UFMS, Elizabete Aparecida Marques.

Com uma programação extensa, na Cidade Universitária estão previstos treinamentos e palestras on-line. Além disso, a comunidade também poderá conferir a a exposição O Tempo Dirá, da artista plástica Jakeline de Souza Costa, na Biblioteca Central.

Há programação nos câmpus também. Na terça-feira, 17, o Câmpus de Aquidauana, realiza duas ações: a primeira atividade é a oficina Memórias em Cartas, às 8h30, e a segunda ocorre no período da noite, às 19h, com a ação Atividade Musical. No dia 18, a partir das 20h30, está prevista a Atividade Musical e Palestra da Semana do Lixo Zero. No dia 19, será realizada a oficina Terena Instrumental.

No Câmpus do Pantanal, a biblioteca realiza a exposição Espaço do autor: exposição das obras dos escritores de Corumbá, das 7h às 11h e das 13h às 20h. No Câmpus de Coxim, as comunidades internas e externas vão receber a exposição Adote um livro. No Câmpus de Naviraí, será realizado o Varal de Poesias. Já no Câmpus de Nova Andradina, haverá exposição de artesanato aberta ao público. No dia 17, será realizado o minicurso Aplicando os 5’S em sua vida pessoal e profissional, às 19h. No dia 18, às 19h será realizado os Jogos Itinerários dos povos Ofaié – Apresentação para acadêmicos do curso de História. No Câmpus de Paranaíba, a biblioteca promove a exposição de fotos e também a feira de doação de livros. Já no Câmpus de Três Lagoas, no dia 16, será realizada a palestra Diferenças (violências) entre homens e mulheres: fisiológicas ou sociais?, no anfiteatro do Bloco 6. No dia 17 será realizada a palestra Equidade de gênero: é possível?.

Confira a programação completa e faça a inscrição para as atividades na página.