UFMS de Aquidauana receberá novo complexo poliesportivo

UFMS do campus de Aquidauana / Divulgação

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) de Aquidauana dará um importante passo na melhoria de sua infraestrutura esportiva. Na quarta-feira, 27, a Direção do Campus assinou a ordem de serviço para a construção de um novo complexo poliesportivo, que contará com uma quadra coberta e vestiários. A obra, que será realizada na Unidade II, na Rua Oscar Trindade, faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

Ana Graziele Lourenço, Diretora Geral da UFMS no Campus de Aquidauana, destacou a importância da nova estrutura para a política de extensão e esportes da instituição. “A quadra vai complementar a nossa infraestrutura esportiva, que já conta com um campo de futebol e uma quadra de vôlei de areia, também revitalizada”, afirmou Lourenço.

A quadra coberta será multifuncional, proporcionando espaço para jogos de vôlei, basquete, handebol e futebol de quadra. O novo espaço será construído ao lado da quadra de vôlei de areia, próxima ao Bloco C.

A previsão é que a construção da nova instalação seja concluída ainda neste ano, e a obra já está licitada, com recursos empenhados para sua execução.

