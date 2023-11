UFMS de Coxim celebra fim de ano com recital natalino

Cidade Universitária da UFMS / Divulgação

A Camerata Suzuki de Coxim, projeto de extensão do Câmpus de Coxim, realizará o recital natalino com a participação especial do professor e violinista Mateus Tonette, nesta quinta-feira, 23. A apresentação inicia às 19h30, na Associação Comercial e Industrial de Coxim, e faz parte do encerramento das atividades do ano. Toda a comunidade está convidada a participar e a entrada é gratuita.

O projeto atende diversas faixas etárias, desde crianças a adultos, incluindo aqueles que estão iniciando o estudo da música. A orquestra é formada majoritariamente por pessoas da comunidade interna e externa.

Pela dedicação à promoção da educação musical e pelo oferecimento de oportunidades a jovens músicos, a Camerata Suzuki de Coxim oferece uma chance para a comunidade conhecer novos talentos. A orquestra de cordas é coordenada pelo professor do Câmpus de Coxim e violonista, Taynã Naves.

“Espero que os pais presentes tenham um novo olhar para o aprendizado musical como um meio de estimular um maior desenvolvimento cognitivo, além de estimular a evolução e potencialização da inteligência emocional, e de estimular a resiliência e a formação das inteligências múltiplas. E que o público goste do espetáculo, que venham a ter um novo olhar sobre os instrumentos de orquestra e sua potencialidade para performar não apenas músicas clássicas, mas também outros gêneros musicais”, pontua.

Um dos destaques no evento será a presença do Violinista Mateus Tonette, cuja trajetória musical teve início aos 8 anos, atuando em diversos grupos, como a Orquestra sinfônica de Cascavel, Camerata da Unioeste Cascavel Orquestra, Coral Del Chiaro Orquestra e Coral da Itaipu. “É sempre muito gratificante você estar se relacionando com pessoas que têm o mesmo interesse, o mesmo propósito que o nosso, no caso ver crianças ali, jovens, adolescentes e até pessoas idosas, todos juntos, unidos no mesmo propósito de tocar violino, tocar seus instrumentos e não só tocar os seus instrumentos, mas tocar as pessoas que irão nos ouvir. É muito bom estar junto com essas pessoas compartilhando a minha experiência, compartilhando meu conhecimento e motivando, colocando cada vez mais combustível na vida dessas pessoas para elas realmente continuam impactando a vida das outras pessoas com a música”, finaliza Mateus.