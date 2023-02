UFMS divulga resultado do vestibular 2023

Campus Aquidauana / Divulgação UFMS

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) divulgou, nessa sexta-feira (3), o resultado final do Vestibular UFMS 2023 e da 3ª etapa do PASSE (Programa de Avaliação Seriada Seletiva). O período de matrículas começa na terça-feira (7).

Conforme o diretor de Planejamento e Gestão Acadêmica da Pró-reitoria de Graduação, Anderson Viçoso de Araújo, a divulgação antes do prazo deve ajudar os candidatos. “Nós antecipamos o resultado porque todos estão ansiosos e querendo planejar a vida acadêmica. Então, agora o candidato precisa aguardar o edital de convocação, para aqueles que estão dentro da faixa dos aprovados, de acordo com a cota e com o número de vagas”.

Os editais estão disponíveis no portal Ingresso, onde os candidatos podem verificar as notas e a classificação geral dos cursos. O resultado final traz, ainda, a relação dos candidatos treineiros e dos eliminados.

Os candidatos a serem convocados para as vagas reservadas às pessoas pretas ou pardas ou às pessoas com deficiência serão avaliados por uma Banca de Avaliação da Veracidade da Autodeclaração, antes de ter a matrícula efetivada.