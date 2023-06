UFMS é indica pela Times Higher como líder em desenvolvimento sustentável

Campus Aquidauana / Divulgação UFMS

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) foi classificada pela revista britânica times Higher Education entre as melhores do Brasil e a segunda do Centro-Oeste em impacto no desenvolvimento sustentável.

Na classificação global, a UFMS e outras sete universidades brasileiras ocupam a faixa 401-600 entre as 1.591 instituições de ensino superior avaliadas, em 112 países. A Universidade figura entre as melhores do mundo pelo quarto ano consecutivo. A UFMS se destacou em cinco Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os que tiveram a melhor classificação foi Fome Zero e Agricultura Sustentável e Igualdade de Gênero, ambos na faixa 101-200. Já os ODS de Educação de Qualidade, Trabalho Decente e Crescimento Econômico e Vida Terrestre ficaram na faixa 201-300.

“É uma alegria imensa ver nossa Instituição se consolidando como uma das instituições que contribuem efetivamente para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É a contribuição da UFMS para um mundo melhor, um mundo mais sustentável tanto para a nossa geração quanto para as gerações futuras”, celebra a diretora de Avaliação Institucional, Caroline Pauletto Spanhol.

O diretor de Desenvolvimento Sustentável, Leonardo Chaves de Carvalho, explica que houve um aumento no número de instituições avaliadas. “A cada ano mais universidades participam do ranking e a UFMS sempre se mantém em posição de destaque no Brasil e em boa faixa de pontuação no mundo”, diz.

O ranking da Times Higher Education avalia as universidades de acordo com o comprometimento com os ODS, da Agenda 2030 da ONU. A avaliação considera o desempenho das instituições em quatro áreas: pesquisa, administração, extensão e ensino.

Para Leonardo, as ações e projetos da Universidade contribuem para o alcance das metas previstas nos ODS. “O ranking não denota somente a questão de investimentos financeiros, mas principalmente investimento na conscientização e no engajamento da comunidade universitária da UFMS em ações e projetos voltados à sustentabilidade e ao desenvolvimento sustentável. É cada vez mais perceptível a importância que os membros da comunidade universitária estão dando para a sustentabilidade, seja em seus projetos ou em suas ações diárias”, explica.

Desde 2018, a universidade vincula todos os projetos de ensino, pesquisa, extensão, empreendedorismo e inovação aos ODS. O resultado do ranking é reflexo da dedicação da Instituição ao cumprimento da Agenda 2030 da ONU. “O ranking avalia aspectos relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o mais interessante é ver como professores, técnicos e estudantes estão engajados na construção de um mundo melhor. É lindo acompanhar tantos projetos e iniciativas voltadas para a solução de problemas ambientais e sociais”, enfatiza Caroline.