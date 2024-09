UFMS e Sebrae-MS unem forças para apoiar empreendedores rurais e urbanos

Aplicativo desenvolvido em parceria / Divulgação

Nesta segunda-feira, 16, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e o Sebrae-MS anunciaram uma nova parceria durante o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2024/2025. O acordo visa promover o desenvolvimento econômico sustentável e criar novas oportunidades para empreendedores em diversas regiões do Estado.

A cooperação entre a UFMS e o Sebrae-MS focará no aprimoramento do aplicativo Mercado Solidário. Este aplicativo, criado por professores e alunos da Escola de Administração e Negócios e da Faculdade de Computação da UFMS, foi desenvolvido para conectar agricultores que desejam vender seus produtos com potenciais compradores.

Lançado em julho, o Mercado Solidário é fruto de uma parceria entre a UFMS e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), com um investimento de R$ 1,3 milhão. A plataforma funciona como uma "rodada de negócios virtual" e, com o apoio do Sebrae, passará a incluir o cadastro de produtores assistidos pela instituição, ampliando as oportunidades de mercado e promovendo o crescimento sustentável de pequenos negócios.

Marcelo Turine, reitor da UFMS e conselheiro do Sebrae-MS, enfatizou a importância do aplicativo, destacando que ele simplifica a conexão entre produtores e consumidores. “O Mercado Solidário facilita a interação direta entre empreendedores da agricultura familiar e as empresas que necessitam desses produtos, fortalecendo a agricultura familiar em Mato Grosso do Sul”, afirmou Turine.

Tito Estanqueiro, diretor de Operações do Sebrae-MS, acrescentou que a parceria é crucial para viabilizar mais negócios. “O Sebrae apoia a agricultura familiar, que já possui uma forte base natural. No entanto, é necessário conectar esses produtores aos canais de venda, promovendo o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul”, observou Estanqueiro.

O evento também marcou o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2024/2025, uma iniciativa da Secretaria de Agricultura Familiar e Agroecologia em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O plano inclui medidas para oferecer crédito com condições vantajosas para o financiamento da produção agrícola, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento sustentável das pequenas propriedades rurais.

Jaime Verruck, secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul, destacou que o plano foi elaborado com base nas necessidades dos produtores e nas particularidades de cada segmento, visando uma transição ecológica e a criação de um fundo garantidor. “É um plano essencial que traz linhas de crédito competitivas para pequenos produtores. Agora, precisamos garantir que eles tenham acesso a esses recursos para fortalecer ainda mais a agricultura familiar”, disse Verruck.

O aplicativo Mercado Solidário está disponível para download em dispositivos Android. Ele oferece funcionalidades para personalizar a busca por produtos e produtores, incluindo a seleção por distância e interesses comuns. Desenvolvido no âmbito do programa de extensão Observatório do Cooperativismo e da Economia Solidária da UFMS, o aplicativo visa registrar e armazenar dados sobre cooperativismo e economia solidária no Estado.

