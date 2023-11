UFMS está para avaliação das disciplinas abertas

Cidade Universitária da UFMS / Divulgação

Estudantes de graduação, da pós-graduação e professores da Universidade terão até o dia 20 de dezembro para realizar a avaliação das disciplinas ministradas no segundo semestre. A participação é voluntária e anônima e o acesso pode ser feito no Sistema de Avaliação Institucional, com o Passaporte UFMS.

Segundo a diretora de Avaliação Institucional, Caroline Pauletto Spanhol, o objetivo é oferecer um feedback para professores e estudantes sobre seu desempenho, permitir uma autoanálise individual e fornecer aos coordenadores de curso a possibilidade de identificar oportunidades de melhoria da qualidade das disciplinas e do curso como um todo.

A presidente da Comissão Própria de Avaliação (CPA), Jacyara de Souza, explica que até o ano passado esta avaliação constituía a segunda etapa da Avaliação Institucional e a partir de 2023 passou a ser realizada à parte, ao final de cada semestre. Ela reforça que as demandas de estudantes e docentes identificadas poderão ser usadas no planejamento das ações a serem executadas no exercício seguinte. “Os professores utilizam essa avaliação para analisar seu desempenho e as práticas bem sucedidas, mas também promover melhorias, a busca por novas metodologias ou práticas didáticas”, acrescentou.

Avaliação Institucional

Na Avaliação Institucional 2023, realizada no primeiro semestre deste ano, foram abordadas as políticas acadêmicas, políticas de assistência estudantil e de gestão e a infraestrutura da Universidade. A participação de estudantes, docentes, coordenadores de curso, diretores e técnicos-administrativos foi recorde, com respostas de mais de 11 mil pessoas da comunidade universitária.

A partir dos resultados de anos anteriores, a UFMS já promoveu uma série de melhorias como a revitalização das cantinas e do Restaurante Universitário, novos fraldários, editais de apoio para publicações, eventos e projetos, a oferta de vagas na Academia Escola, oportunidades de internacionalização e mobilidade acadêmica, oferta de bolsas, o novo Diário do Professor, novos equipamentos na Clínica Escola, melhorias na estrutura da Fazenda Escola e a inauguração do Parque da Ciência e do Museu da Ciência e Tecnologia. Promoveu também a oferta de vagas nas Brinquedotecas, a implantação do Laboratório de Práticas Simuladas em Saúde e da Academia Espaço Saúde no Câmpus de Três Lagoas, a ampliação de bicicletários, a adequação de espaços para a acessibilidade, novos bebedouros, a circulação do Capi Shuttle e simplificações no Sistema de Informação e Gestão de Projetos.