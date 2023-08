UFMS faz seminário de políticas e medicina tradicional dos povos indígenas

Monumento da UFMS / Divulgação/UFMS

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) realiza, em alusão ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, o 1º Seminário de Conhecimentos Indígenas. O encontro é aberto e acontece entre 9 e 10 de agosto, na Cidade Universitária.

As atividades serão realizadas no Complexo Multiuso 1 e haverá certificação aos participantes. Nos dois dias de evento as atividades terão início às 8h30 e encerramento está previsto para 13h. Clique aqui para se inscrever.

O cronograma conta com palestras, apresentações culturais, mostra de documentários, rodas de conversa, exposições e comidas típicas dos povos Kadiwéu e Terena.

A diretora de Inclusão de Integração Estudantil, da Pró-reitora de Assuntos Estudantis, Luciana Contrera explica que a iniciativa partiu dos próprios estudantes que pensaram em dar mais visibilidade à cultura dos povos indígenas.

“Estas ações são de suma importância para a promoção de uma educação inclusiva e de qualidade e também para viabilizar a permanência dos nossos estudantes no âmbito do ensino superior e a valorização dos saberes e da cultura dos povos originários na nossa UFMS”, enfatiza.

A professora do Instituto Integrado de Saúde, Gislaine Recaldes de Abreu trabalha com população indígena há oito anos e é parceira do evento. Ela ressalta que o seminário tem como papel fundamental levar conhecimento à comunidade universitária.

“Não dá para ignorar a existência, os direitos, o respeito que essas culturas e os povos indígenas merecem. A Universidade precisa tratar disso, falar é primordial. Então, a ideia é essa, o acolhimento. Muitas vezes a gente não respeita porque não conhece. Os povos indígenas precisam de respeito”, ressalta.

Para o estudante do 8º semestre do Curso de Educação Física e um dos mediadores do seminário, Doglas Sebastião, abordar o tema dentro da Universidade é muito importante no que diz respeito à inclusão.

“O objetivo principal é disseminar o conhecimento cultural e científico que a gente tem no nosso meio. Hoje em dia, os órgãos públicos voltados para indígenas estão sendo ocupados por indígenas, o que deveria acontecer há muito tempo. É importante mostrar para todos que o indígena está no seu devido lugar”, pontua Doglas.

Confira a programação do evento:

9 de agosto

– Conferência de Abertura: Povos Indígenas no MS

– Peça Teatral: Pa’i Kuara Rendy

– Mesa de autoridades: Políticas Públicas direcionadas ao Povos Indígenas

– Apresentação de dança Kadiwéu

– Exposição de artesanatos: Guarani – Kaiowá, Kadiwéu, Terena

10 de agosto

– Apresentação do documentário: Oguata das Gestantes e Puérperas Indígenas

– Roda de conversa: Medicina Tradicional e participação de membros da comunidade, profissionais da saúde indígena e anciãos Guarani-Kaiowá e Terena

– Apresentação de dança Terena

– Exposição de artesanatos: Guarani – Kaiowá, Kadiwéu, Terena

– Comidas típicas do Povo Terena

*Com assessoria de imprensa.