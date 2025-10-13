Acessibilidade

13 de Outubro de 2025 • 20:04

Educação

UFMS promove workshop e mostra de pesquisa em geografia em Aquidauana

Inscrições estão abertas até novembro

Redação

Publicado em 13/10/2025 às 16:59

Evento tem como objetivo discutir os impactos das mudanças no território / Divulgação

A comunidade acadêmica, profissionais e interessados na área de Geografia podem participar, nos dias 10 e 11 de novembro de 2025, do VIII Workshop do Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGEO/CPAQ/UFMS) e da 7ª Mostra de Pesquisa dos Cursos de Pós-Graduação e Graduação em Geografia, que serão realizados de forma presencial no CPAQ (Campus de Aquidauana da UFMS).

Com o tema "Transformações no espaço geográfico e seus reflexos socioambientais", o evento tem como objetivo discutir os impactos das mudanças no território e suas consequências sociais e ambientais, além de aproximar estudantes e profissionais das pesquisas desenvolvidas no âmbito da graduação e da pós-graduação.

Durante os dois dias, a programação contará com palestras, apresentações de trabalhos em formato de banner e rodas de conversa sobre pesquisas em andamento ou concluídas. As atividades envolvem graduandos, pós-graduandos e egressos da Geografia e áreas afins.

Os trabalhos serão distribuídos em quatro eixos temáticos:

  • Eixo 1 – Análise e gestão ambiental
  • Eixo 2 – Análise espacial, geocartografia e geotecnologias
  • Eixo 3 – O ensino de Geografia: teorias e práticas
  • Eixo 4 – Movimentos sociais e as dinâmicas do campo e da cidade

Interessados em submeter trabalhos devem enviar o resumo para o e-mail ppgeocpaq.workshop@gmail.com até o dia 26 de novembro de 2025. Não há limite de resumos por eixo, mas todos serão avaliados pela comissão científica. As orientações para formatação e apresentação dos banners estão disponíveis via QR Code no material de divulgação do evento.

O evento também visa apresentar a estrutura e as linhas de pesquisa do PPGEO/CPAQ, que concentra suas atividades na Análise Socioambiental dos Domínios Cerrado e Pantanal, com duas linhas principais:

  • Dinâmica Natural e Análise Socioambiental
  • Espaço, Ensino e Representação

A participação é gratuita, e a presença no evento representa uma oportunidade para conhecer, debater e se aproximar das pesquisas desenvolvidas na UFMS em Aquidauana.

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail oficial ou acompanhe os canais do CPAQ/UFMS: ppgeocpaq.workshop@gmail.com.

Deixe a sua opinião

