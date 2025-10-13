UFMS promove workshop e mostra de pesquisa em geografia em Aquidauana

Evento tem como objetivo discutir os impactos das mudanças no território / Divulgação

A comunidade acadêmica, profissionais e interessados na área de Geografia podem participar, nos dias 10 e 11 de novembro de 2025, do VIII Workshop do Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGEO/CPAQ/UFMS) e da 7ª Mostra de Pesquisa dos Cursos de Pós-Graduação e Graduação em Geografia, que serão realizados de forma presencial no CPAQ (Campus de Aquidauana da UFMS).

Com o tema "Transformações no espaço geográfico e seus reflexos socioambientais", o evento tem como objetivo discutir os impactos das mudanças no território e suas consequências sociais e ambientais, além de aproximar estudantes e profissionais das pesquisas desenvolvidas no âmbito da graduação e da pós-graduação.

Durante os dois dias, a programação contará com palestras, apresentações de trabalhos em formato de banner e rodas de conversa sobre pesquisas em andamento ou concluídas. As atividades envolvem graduandos, pós-graduandos e egressos da Geografia e áreas afins.

Os trabalhos serão distribuídos em quatro eixos temáticos:

Eixo 1 – Análise e gestão ambiental

Eixo 2 – Análise espacial, geocartografia e geotecnologias

Eixo 3 – O ensino de Geografia: teorias e práticas

Eixo 4 – Movimentos sociais e as dinâmicas do campo e da cidade

Interessados em submeter trabalhos devem enviar o resumo para o e-mail ppgeocpaq.workshop@gmail.com até o dia 26 de novembro de 2025. Não há limite de resumos por eixo, mas todos serão avaliados pela comissão científica. As orientações para formatação e apresentação dos banners estão disponíveis via QR Code no material de divulgação do evento.

O evento também visa apresentar a estrutura e as linhas de pesquisa do PPGEO/CPAQ, que concentra suas atividades na Análise Socioambiental dos Domínios Cerrado e Pantanal, com duas linhas principais:

Dinâmica Natural e Análise Socioambiental

Espaço, Ensino e Representação

A participação é gratuita, e a presença no evento representa uma oportunidade para conhecer, debater e se aproximar das pesquisas desenvolvidas na UFMS em Aquidauana.

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail oficial ou acompanhe os canais do CPAQ/UFMS: ppgeocpaq.workshop@gmail.com.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!