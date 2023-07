UFMS sedia encontro internacional de sustentabilidade

Campus da UFMS / Divulgação/UFMS

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) sedia nos doas 14 e 15 de setembro o 6º National Workshop on UI GreenMetric for Univerities in Brazil, ação realizada anualmente nos países que possuem universidades participantes no ranking internacional de sustentabilidade GreenMetric. É a primeira vez que a UFMS recebe o evento.

Professores, técnicos, estudantes de graduação e pós-graduação e a comunidade externa podem se inscrever gratuitamente para participação nas mesas-redondas, palestras e visitas técnicas. Os interessados em submeter resumos e publicações têm até o dia 11 de agosto para a inscrição.

Segundo o diretor de Desenvolvimento Sustentável, Leonardo Chaves, o objetivo do encontro é demonstrar os esforços das universidades com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). “Além das mesas de debates, haverá apresentação de trabalhos em sete eixos relacionados ao ranking internacional de sustentabilidade: configuração e infraestrutura; energia e mudanças climáticas; resíduos; água; transporte; educação e pesquisa e gestão. Desejamos que o encontro perpetue na agenda de eventos da UFMS, sendo um momento para que a nossa comunidade universitária conheça as ações e projetos desenvolvidos em nossa universidade".

Ainda de acordo com o diretor, junto ao encontro internacional será realizado o 1º Encontro UFMS Sustentável. “Como legado pela UFMS sediar pela primeira vez o Workshop do GreenMetric, será realizado o 1º Encontro UFMS Sustentável, oportunidade dos nossos estudantes, docentes e servidores que trabalham com a temática da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável poderem se conhecer, fazer conexões e apresentar seus trabalhos”.

“Estamos muito felizes em receber o workshop do GreenMetric em nossa Universidade, pela primeira vez realizado fora da região Sudeste. É uma oportunidade das universidades brasileiras que participam do GreenMetric World University Ranking conhecerem o Mato Grosso do Sul e a UFMS. Convidamos a todos os representantes de universidades que tenham a sustentabilidade em sua gestão a participarem”, finaliza Leonardo.

A programação completa do evento pode ser acessada aqui.

*Com assessoria de imprensa.