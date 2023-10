UFMS tem 86 cursos avaliados com 4 e 5 estrelas no Guia da Faculdade

Cidade Universitária da UFMS / Foto: Divulgação

Oitenta e seis cursos de graduação da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) foram classificados com 5 e 4 estrelas na edição de 2023 do Guia da Faculdade, que avalia Instituições de Ensino Superior de todo o país. Outros três cursos receberam 3 estrelas. A avaliação e as notas do Guia são atribuídas por mais de 10,5 mil coordenadores e professores do Ensino Superior brasileiro, que atuam de forma voluntária. Cada curso é distribuído para a avaliação de seis professores.

Com cinco estrelas estão os cursos de Ciências Biológicas, Educação Física, Física, Fisioterapia, Geografia, Letras e Pedagogia, da Cidade Universitária; Agronomia, do Câmpus de Chapadão do Sul; e Ciências Biológicas, do Câmpus de Três Lagoas. A UFMS tem se destacado no Guia desde a primeira edição, em 2019.

Para a diretora de Avaliação Institucional, Caroline Pauletto Spanhol, os cursos da UFMS foram muito bem avaliados. Segundo ela, 97% dos cursos elencados receberam 4 ou 5. “Esse resultado demonstra o compromisso da UFMS na oferta de cursos de qualidade para a sociedade. Estamos muito contentes com os resultados alcançados pelos nossos cursos nesta edição do guia e acreditamos que nos próximos anos teremos mais cursos nota 5”, diz.

A Faed (Faculdade de Educação) teve dois cursos avaliados com 5 estrelas: Educação Física e Pedagogia. Para a diretora Milene Bartolomei Silva, a avaliação reflete o resultado de um trabalho coletivo, que envolve professores, técnicos-administrativos e a gestão. “A gestão da UFMS propicia um oportunidade para podermos investir nos nossos cursos, tanto na formação continuada dos nossos professores para oferecer uma educação de qualidade, como na infraestrutura de nossa Faculdade. Portanto, isso demonstra a excelência de uma Instituição”, afirma.

A coordenadora do curso de Pedagogia, Sandra Novais, também celebra a conquista e enfatiza que o mérito se deve ao projeto pedagógico, a qualificação de um corpo docente formado por pesquisadores doutores e o investimento na infraestrutura, com destaque para a Brinquedoteca, que atende crianças da comunidade universitária e ainda é um laboratório para os estudantes. “Temos vários projetos na Faed que fazem a complementação da vida acadêmica, dos conhecimentos que o estudante precisa adquirir, não só para o exercício da profissão, mas também para o exercício da cidadania. Tudo isso conta para a avaliação positiva do curso, então a gente fica muito feliz com a avaliação e com a qualidade da infraestrutura, que a Universidade tem investido”, celebra.

Para o coordenador do curso de Agronomia do Câmpus de Chapadão do Sul, Everton da Silva Neiro, a conquista das 5 estrelas foi resultado de uma série de fatores, entre elas as reformas curriculares no projeto pedagógico do curso. “Essas reformas priorizaram a qualidade da formação profissional do estudante. Afinal, é esse documento que cria a identidade do curso e o diferencia”, explica. Ele ainda reforça que a qualificação do corpo docente e a infraestrutura oferecida pela Universidade também foram determinantes. “A infraestrutura apresenta aspectos altamente favoráveis para o desenvolvimento dos estudantes, como biblioteca com um amplo acervo físico e acesso à biblioteca virtual; laboratórios específicos que contribuem para o aprendizado prático e o treinamento de habilidades; salas de permanência para docentes, pois facilita o acesso dos estudantes às orientações individuais, garantindo suporte personalizado para seu desenvolvimento”.

O coordenador do curso de Ciências Biológicas do Câmpus de Três Lagoas, enfatiza que o destaque é fruto de uma somatória de esforços. “Receber cinco estrelas em um guia e indicador de qualidade tão famoso e tradicional é muito importante, demonstra o comprometimento do nosso corpo docente, a qualidade da UFMS e do Câmpus de Três Lagoas. É resultado do trabalho conjunto dos professores, dos estudantes e direção de unidade, fruto de fatores como nossa estrutura, com laboratórios e núcleos de pesquisa e ensino, assim como do encorajamento e envolvimento e professores e discentes na elaboração e participação de projetos. Então o nosso curso só tem a crescer, isso reforça nosso ânimo e vontade de trabalhar”, comemora.

O Guia da Faculdade é divulgado anualmente com o intuito de classificar cerca de 16 mil cursos presenciais e a distância de todo o país, com detalhes sobre bacharelado, licenciatura e tecnológico. A publicação é uma parceria entre o Estadão e a Quero Educação, uma startup da área educacional.

Todas as universidades, centros universitários, faculdades e institutos cadastrados no Ministério da Educação são convidados a participar do guia. Após se cadastrarem, as instituições indicam todos os cursos superiores aptos a serem avaliados e seus coordenadores são responsáveis por responderem um questionário onde devem apresentar o projeto pedagógico, o corpo docente e a infraestrutura local.