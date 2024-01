Última oportunidade: ainda dá tempo de realizar o médio no IFMS AQ em 2024

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), ainda tem algumas vagas disponíveis para quem deseja estudar o Ensino Médio Integrado Campus Aquidauana em 2024. Isso porque há vagas remanescentes para a população em geral que tem duas opções de cursos: Técnico Integrado em Edificações e Técnico Integrado em Informática. Nestes cursos, os estudantes que já concluíram o 9° ano do fundamental, realizam o Ensino Médio junto às disciplinas técnicas estando o estudante apto a prestar vestibulares ou Enen, ou seguir para o mercado de trabalho, já que terá uma certificação.

Quem tiver interesse basta procurar a secretaria do Campus Aquidauana do IFMS, que fica localizado na rua José Tadao Arima, no bairro Ycaraí, ao lado do Aeroclube. A documentação necessária é apenas o histórico escolar ou declaração de conclusão do 9° ano, documento de identificação com foto do estudante e do responsável, caso seja menor de idade, CPF e uma foto 3x4 ou selfie.

As aulas terão início em 07 de fevereiro e as vagas serão preenchidas por ordem de chegada. A secretaria do IFMS do Campus Aquidauana funciona das 8h às 19h e o telefone para contato é o (67) 2020-6300.