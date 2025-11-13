Última semana de inscrições para cursos gratuitos de idiomas do IFMS

Em Aquidauana, há 10 vagas disponíveis para o curso de Libras Básico III, com aulas às quintas-feiras, das 19h às 22h
IFMS de Aquidauana / Divulgação
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas, até o dia 19 de novembro, para os cursos gratuitos e presenciais de Espanhol, Inglês e Libras, ofertados pelo Centro de Idiomas (Cenid).
Em Aquidauana, são 10 vagas para o curso de Libras Básico III, com aulas às quintas-feiras, das 19h às 22h. Ao todo, o IFMS oferece 318 vagas distribuídas entre turmas iniciantes e em andamento nos campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.
Os cursos são divididos em duas etapas — básico (níveis I, II e III) e intermediário (níveis IV, V e VI) — com duração total de seis semestres e certificação nacional de competência linguística ao final.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela Página do Candidato, disponível na Central de Seleção do IFMS. Quem não tiver acesso à internet pode procurar a Central de Relacionamento (Cerel) do campus de Aquidauana para utilizar um computador da instituição.
A seleção será feita por sorteio eletrônico, no dia 12 de dezembro, e o início das aulas está previsto para 9 de fevereiro de 2026.
Mais informações e o edital completo podem ser consultados em: www.ifms.edu.br/centraldeselecao.
