Último dia de inscrição para o processo seletivo do Sisu

sisu resultado2801205927

Oprazo para as inscrições noprocesso seletivodoSistema de Seleção Unificada (Sisu), referente ao segundo semestre de 2023, termina nesta quinta-feira, 22 de junho. Os candidatos têm até as 23h59 (horário de Brasília) para se inscrever, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior—Sisu. A segunda edição doprogramaestá ofertando51.277 vagas, em 1.666 cursos, de 65 instituições de educação superior.

Os candidatos podem consultar as ofertas de vagas para o Sisu por curso, instituição e município,a partirdo Portal Único de Acesso.OEdital nº 7/2023detalha o cronograma e demais procedimentos da segunda edição de 2023 do Sisu.

Inscrição–para se inscrever, o participante precisa ter o cadastrono Login Único dogovernofederal. Caso já tenha o cadastro, bastaqueo interessadorealizeologincom oCadastro de Pessoa Física(CPF)easenha.As inscriçõespara oSisusão gratuitas e devem ser efetuadas,exclusivamente, pela internet, no Portal Acesso Único.

O candidato pode se inscrever para o processo seletivo doSisuem até duas opções de vaga em instituição de educação superior participante da seleção unificada. É necessário que, no momento da inscrição, o interessado identifique por ordem de preferência as vagas optadas, com indicação de local de oferta, curso e turno.Tambémé necessárioinformar a modalidade de concorrência, conforme previsto no edital.

Durante o período de inscrição, ocandidatopoderá alterar as suas opções, bem como efetuar o seu cancelamento, devendo inclusive se certificar das opções escolhidas até o término do prazo de inscrição.Aclassificação no processo seletivo doSisuserá realizada com base na última alteração efetuadae confirmadano sistema.

Resultado–oMEC divulgará oresultadoda inscrição noprocesso seletivo doSisu2023/2no dia 27de junho,peloPortalAcessoÚnico. O candidato também pode conferir o resultado diretonas instituiçõesde educação superior em que se inscreveu.

Confira,abaixo, o cronograma completo: