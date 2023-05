Últimos dias de inscrições para seleção de cursos à distância da UEMS

Divulgação

Faltam cinco dias para o fim das inscrições do processo seletivo para preenchimento de vagas nos cursos de licenciatura em Pedagogia e licenciatura em Ciências Sociais, ofertados pela UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) na modalidade a distância por meio do Sistema UAB (Universidade Aberta do Brasil).

A inscrição no processo seletivo é gratuita e os cursos ofertados não possuem cobrança de mensalidade. As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet até às 23h59 de 31 de maio de 2023 (horário oficial de Mato Grosso do Sul) no endereço eletrônico https://candidato.uems.br.

O Sistema UAB em parceria com a UEMS está ofertando 210 vagas no Curso de Licenciatura em Pedagogia e 168 vagas no Curso de Licenciatura em Ciências Sociais. O processo seletivo destina-se ao candidato que tenha feito o Enem (Exame Nacional de Ensino Médio) nos anos de 2013 a 2022. Os resultados do processo seletivo serão válidos somente para ingresso no ano letivo de 2023-2024.

As graduações estão disponíveis nos seguintes polos UAB/UEMS:

Ciências Sociais: Água Clara; Aparecida do Taboado; Bataguassu; Bela Vista; Camapuã; Costa Rica; Japorã; Miranda; Paranhos; Porto Murtinho e São Gabriel do Oeste.

Pedagogia: Aparecida do Taboado; Bataguassu; Bela Vista; Camapuã; Costa Rica; Japorã e Paranhos.

A oferta dos cursos de graduação a distância visa primordialmente ampliar e interiorizar o acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade no Brasil, bem como incentivar a formação de professores das redes públicas de ensino que não tenham a habilitação legal exigida para o exercício da função (licenciatura).

Os cursos serão ofertados na modalidade a distância, com momentos presenciais obrigatórios para estudos e avaliações, de acordo com cronograma divulgado no início de cada semestre letivo, podendo ser agendados outros momentos presenciais para atividades como: aulas práticas, plantões e seminários, entre outros, conforme necessidade do curso.

Despesas com viagens e estadias dos candidatos ao polo de apoio presencial não são pagas pela UEMS.

O edital com mais informações está disponível em www.uems.br/Editais/detalhes/10-1.

Informações sobre o processo de inscrição estão disponíveis nos links: www.uems.br/pro-reitoria/proe/dind e www.uems.br/diretoria/ded.