Universitários de Aquidauana podem participar do Programa de Estágio do governo

As provas serão aplicadas em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas / Divulgação

O 2° processo seletivo do Programa de Estágio Supervisionado e Capacitação Técnica do Governo de Mato Grosso do Sul segue com inscrições abertas até o dia 02 de maio. Com 98 vagas para início imediato, além de vagas para cadastro reserva para 34 cursos, a seleção será realizada em duas etapas, sendo uma prova escrita objetiva e um curso de capacitação.

A inscrição deve ser realizada por meio do link: www.fapec.org/concursos e é gratuita. As provas serão aplicadas em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

As vagas são destinadas a estudantes das universidades participantes do CRIE/MS (Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul, sendo elas: UFMS (Universidade Federal Mato Grosso do Sul), UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) Universidade Anhanguera-Uniderp e IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul). O estudante não poderá ser concluinte do curso neste ano ou estar cursando apenas disciplinas em regime de dependência.

A carga horária do estágio é de 30 horas semanais, sendo seis horas diárias de atividades. O programa conta com uma bolsa-auxílio no valor de R$1.100 e seguro, além de auxílio-transporte, no valor de R$ 200. A duração do estágio é de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

O Programa de Estágio Supervisionado e Capacitação Técnica do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul é uma iniciativa que visa propiciar experiência aos jovens acadêmicos de cursos de graduação do Estado, oferecendo formação na área de gestão e administração pública, aplicadas às várias atuações e frentes políticas e governamentais, bem como formação para os gestores estaduais que receberam os estagiários em suas respectivas pastas. O Programa é realizado pelo Governo do Estado do MS, por meio da Fundação de Apoio e de Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul – Fundect e Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (SEGOV), em parceria conveniada com as Universidades Federal (UFMS) e Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), e com a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).

Mais informações sobre o programa estão disponíveis no site: https://programadeestagio.ms.gov.br/. O edital completo do processo seletivo está disponível através do Diário Oficial Eletrônico de Mato Grosso do Sul e no site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).