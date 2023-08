Vestibular com inscrição gratuita e oferta de bolsa de estudos encerra nesta quinta

Divulgação

As inscrições no processo seletivo para ingresso no curso de Administração 4.0 da Faculdade Novoeste encerram nesta quinta, dia 31 de agosto. A participação no vestibular é gratuita e a aplicação da prova é totalmente on-line. Após a confirmação da inscrição, os participantes vão concorrer a uma bolsa de estudos integral no curso. Os candidatos podem inscrever-se no site da instituição de ensino ou na sede, no centro de Campo Grande, MS.

Tradicional na área de cursos de pós-graduação, a Faculdade Novoeste oferece com exclusividade a graduação em Administração nas modalidades 100% presencial ou no Ensino a Distância (EaD). Em ambas, os alunos terão acesso ao ensino do idioma Inglês, integrado à grade curricular durante todo o curso, além de aulas com corpo docente inteiramente composto por mestres e doutores.

Outro diferencial do curso de graduação é a oferta da disciplina “Pessoas, Empresas e Felicidade”, que é obrigatória, tem caráter humanista com foco na inteligência emocional. No decorrer da graduação, os alunos terão acesso ainda ao estágio-consultoria, visitas técnicas em empresas 4.0. Para inscrever-se, acesse: https://novoeste.edu.br/vestibular ou dirija-se à sede da Faculdade Novoeste, na rua Rui Barbosa, 1792, Centro, Campo Grande, MS. Mais informações pelo telefone 67 3306-0072.

Inscrições abertas até: 31/08/2023