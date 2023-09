Vestibular UEMS abre mais de 100 vagas para cursos em Aquidauana

Fachada da UEMS / Divulgação

A Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) abriu o edital de seleção do Vestibular 2024. As inscrições já estão abertas pelo site. Em Aquidauana são 106 vagas para quatro cursos.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 100 e pode ser paga até 10 de novembro, de acordo com o funcionamento do sistema bancário. Se enquadram na solicitação de isenção os alunos de escolas públicas, podem solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição será de 11 de setembro a 06 de outubro de.

No ato da inscrição, obedecendo ao prazo, o candidato deverá assinalar a solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição para “SIM” e anexar (em formato PDF, com até 10 MB) a documentação comprobatória do direito à isenção da taxa de inscrição (declaração de conclusão ou de matrícula no Ensino Médio em escola pública). As solicitações de isenção do pagamento da taxa de inscrição serão analisadas e julgadas pela FAPEC.

Ao todo, são 26 vagas para cada curso bacharelado no campus de Aquidauana: agronomia, direito, engenharia florestal e zootecnia, respeitando as oportunidades de ampla concorrência e sistema de cotas.

Provas

A Prova Objetiva e a Prova de Redação do PSV-UEMS 2024 será realizada em 26 de novembro, das 14h às 19h, nos municípios de Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

No ato da inscrição, o candidato deverá optar pelo município de realização da prova. A escolha do município não precisa ser a mesma da oferta do curso, ou seja, se o candidato optar por fazer a prova em Dourados pode concorrer a um curso ofertado na UEMS/Aquidauana.

A convocação e os locais de realização das provas serão divulgados por meio de Edital publicado no site da UEMS e FAPEC.

Reserva de vagas

Para o PSV-UEMS 2024, a ocupação das vagas oferecidas para cada curso será por meio dos sistemas de ingresso: Acesso Universal (Ampla Concorrência); e Reserva de Vagas, sendo:

20% para candidatos/as ao regime de cotas para Negros/as (pretos/as e pardos/as) que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola (s) pública(s);

10% para candidatos/as ao regime de cotas para Indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola(s) pública(s);

10% para candidatos/as ao regime de cotas para Residentes em Mato Grosso do Sul;

5% para pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento (PCD).

O candidato deverá, obrigatoriamente, optar pela vaga à qual deseja concorrer e certificar-se de que cumpre os requisitos estabelecidos para concorrer às vagas reservadas. Confira todas as leis no edital, item 1.9.1.

O candidato que optar pelo sistema de cotas concorrerá apenas com os/as candidatos/as inscritos/as para o sistema de cotas indicado, por exemplo, para candidatos/as ao regime de cotas para Residentes em Mato Grosso do Sul, a concorrência neste sistema de ingresso será exclusivamente entre seus optantes.

O candidato/a optante pelo regime de cotas para Residentes em Mato Grosso do Sul deverá comprovar no mínimo 10 anos de residência no estado. Caso não possa comprovar residência no estado por no mínimo 10 anos, deverá inscrever-se para as Vagas do Acesso Universal (Ampla Concorrência).

O Processo Seletivo Vestibular UEMS 2024 será executado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura – FAPEC, sob a supervisão da Pró-Reitoria de Ensino, reservando-se à Comissão Permanente de Processo Seletivo.

Mais informações em www.uems.br/proreitoria/proe/dind/vestibular e também na página da FAPEC https://concurso.fapec.org/

Confira a relação de vagas:

*Com assessoria de imprensa.