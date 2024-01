Vistoria veicular é realizada antes do início do ano letivo na Rede Municipal de Ensino em Corumbá

No intuito de garantir a segurança e bem-estar dos alunos, a Secretaria Municipal de Educação- Semed de Corumbá promoveu, neste sábado (13/01), a vistoria semestral nos 23 veículos utilizados no transporte escolar.

A equipe de vistoria, composta por técnicos especializados da empresa Vistec Vistoria Técnica (Licenciada pela SENATRAN), motoristas e funcionários da equipe de manutenção do Núcleo de Transporte Escolar - NTRAE, inspecionou minuciosamente cada veículo, verificando desde aspectos mecânicos até itens de segurança, como cintos de segurança, extintores de incêndio e condições gerais de funcionamento.

Além da verificação técnica, as vistorias também incluíram a análise documental, garantindo que todos os veículos estejam devidamente regularizados e em conformidade com as normas estabelecidas pelos órgãos competentes. A documentação em dia assegura não apenas a segurança, mas também a legalidade do serviço prestado.

Os resultados das vistorias serão apresentados em relatórios detalhados, dentro de 10 dias aproximadamente, que permitirão identificar quaisquer irregularidades identificadas a serem corrigidas de imediato. A transparência no processo é uma diretriz adotada pelo NTRAE, buscando manter a comunidade escolar informada e confiante na qualidade do serviço oferecido.

Para o Secretário Municipal de Educação, Genilson Canavarro de Abreu, a periodicidade semestral dessas vistorias reflete o empenho da administração municipal em manter um alto padrão de segurança nos veículos destinados ao transporte dos estudantes.

O Coordenador do NTRAE, Isaac Aguero de Carvalho, ressaltou a colaboração dos motoristas e da equipe de manutenção, responsáveis pelos veículos, reconhecendo a importância do trabalho conjunto para assegurar o sucesso das vistorias. Essa abordagem colaborativa reforça a cultura de responsabilidade compartilhada, em que todos os envolvidos têm um papel fundamental na construção de um ambiente de trabalho seguro e confiável.

A operação de vistoria dos veículos de transporte escolar é mais uma demonstração do comprometimento da Semed com a segurança e o bem-estar dos alunos, reforçando a missão do Núcleo de Transporte Escolar: Conduzindo Sonhos e Protegendo Vidas.