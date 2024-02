Volta às aulas: monitoramento em tempo real de 298 escolas garante segurança

Monitoramento de unidade / Divulgação

Para garantir segurança e tranquilidade no retorno às aulas, o Governo do Estado faz o videomonitoramento em tempo real de 298 escolas da Rede Estadual de Ensino. Em qualquer caso de urgência e emergência, as equipes que fazem esta vigilância têm um tempo de resposta de até 10 minutos.

O COSI (Centro de Operações de Segurança Integrado), localizado em Campo Grande, é o responsável por fazer este monitoramento. Eles possuem 10 salas e 260 funcionários disponíveis para realizar o serviço. Em quatro turnos, as imagens são acompanhadas 24 horas por dia.

De acordo com o gerente geral do COSI, Vicente Lopes, em qualquer caso de emergência em uma escola, uma equipe do Centro segue para unidade, e neste mesmo instante a Polícia Militar também é acionada para dar todo respaldo caso seja necessário.

“Trabalhamos em conjunto com a segurança pública, inclusive temos aqui unidade do NISE (Núcleo de Monitoramento de Sistemas de Segurança) para dar o suporte necessário. Também ampliamos o monitoramento para a Central de Matrículas e almoxarifados da SED”, afirmou Vicente Lopes.

Lopes destacou que as escolas que são monitoradas têm até 16 câmeras instaladas na unidade e que todos os diretores possuem um aplicativo, onde podem acionar o “botão de alerta” digital para acionar em caso de emergência. “O sistema aqui é acionado de forma automática para que sejam tomadas as devidas providências”.

O aplicativo ainda tem espaço para os diretores fazerem eventuais denúncias ou até requisitar serviços em relação a manutenção ou troca dos aparelhos instalados. O objetivo é garantir segurança aos alunos e profissionais de educação.

“Esta é uma operação moderna, extremamente digital, que faz parte da nossa gestão. É uma forma de monitorar todas estas unidades de forma muito ágil. Estamos buscando um ambiente cada vez mais seguro para os nossos alunos e professores”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Para o secretário estadual de Educação, Hélio Daher, o videomonitoramento traz tranquilidade para as comunidades escolares em todo o Estado. "Trata-se de um projeto pioneiro, criado com o objetivo de garantir um ambiente seguro para nossos estudantes e profissionais das 349 unidades da Rede Estadual, com acompanhamento 24h, equipes de resposta em tempo real e que vem associado à ações como o monitoramento por parte do Núcleo de Inteligência de Segurança Escolar", explicou.

Cerca de 178 mil estudantes voltaram às aulas nesta quarta-feira (21), em 349 unidades escolares da REE (Rede Estadual de Ensino) nos 79 municípios do Estado.