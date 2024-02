Volta às aulas: Professores iniciam Jornada Pedagógica em Bonito

Aula de primeiros socorros / Divulgação

As aulas nas Escolas e Centros de Educação Infantis da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2024 terão início na próxima quarta-feira (21) para mais de 3 mil crianças. Os professores, porém, iniciaram as atividades nesta quinta-feira (15) com a Jornada Pedagógica.

Até o momento, estão matriculadas 3.125 crianças, sendo 2.041 do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, 419 na pré-escola e 665 nos Centros de Educação Infantil.

A Jornada Pedagógica teve início com a capacitação em noções básicas de primeiros socorros paras os professores dos CEIs, em comprimento da Lei Federal 13.722/2018 – Lei Lucas – “Torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil”.

A formação tem apoio do Corpo de Bombeiros de Bonito, sendo ministrada pelo 1º Sargento Jair e pelo Soldado Guimarães e destaca alguns pontos como as funções de quem está prestando o socorro, sendo elas:

Contactar o serviço de atendimento emergencial do Corpo de Bombeiro (193)

Fazer o que deve ser feito no momento certo, a fim de:

Salvar uma vida

Prevenir danos maiores

Manter o acidentado vivo até a chegada deste atendimento.

Manter a calma e a serenidade frente a situação inspirando confiança.

Aplicar calmamente os procedimentos de primeiros socorros ao acidentado.

Impedir que testemunhas removam ou manuseiem o acidentado, afastando-as do local do

acidente, evitando assim causar o chamado “segundo trauma”.

Ser o elo de ligação das informações para o serviço de atendimento emergencial.

“Agradeço imensamente a colaboração do Corpo de Bombeiros de Bonito, que pelo terceiro ano está nos auxiliando com essa capacitação extremamente importante, porque pode salvar a vida das nossas crianças, principalmente nos CEIs, onde lidamos com bebês de 4 meses até crianças de 4 anos, e sabemos que nessa fase elas são mais suscetíveis a acidentes domésticos, por assim dizer, como asfixia por alimentos, ou coisas do tipo. Então todo preparo que nossos professores e demais profissionais tiverem, ajuda”, detalha a secretária de Educação, Eliana Fregatto.