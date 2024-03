Voucher educacional para alunos da rede pública pode ser instituído em MS

Tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 58/2024, de autoria do deputado João Henrique (PL), que institui o vale (VOUCHER) educacional para os estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio do Estado de Mato Grosso do Sul. A matéria segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

A medida é complementar ao ensino público, com o objetivo de promover a liberdade de escolha educacional aos pais e responsáveis e oportunizar vagas aos estudantes vulneráveis economicamente, em unidades da rede privada. O financiamento público deve priorizar estudantes que não obtiveram vaga em unidade próxima a sua residência, quando da busca em unidade da rede pública. E o valor médio do vale educacional será definido anualmente pelo Governo do Estado, e a família do beneficiário estudante com deverá comprovar renda familiar per capta de até três salários mínimos.

“A proposta objetiva garantir que crianças e adolescentes tenham pleno acesso à educação, promovendo meios junto à iniciativa privada, em parceria com o Poder Público, exemplo que já acontece em diversos países do mundo, visando a expansão da formação acadêmica dos estudantes da rede pública, em igualdade com os estudantes da rede privada, promovendo também geração de emprego e renda”, justificou o deputado João Henrique.