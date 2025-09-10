Acessibilidade

10 de Setembro de 2025 • 08:35

Circuito Avança Juventude

Voz da juventude ecoa na Etapa Pantanal em Miranda

O encontro reuniu jovens de Anastácio, Aquidauana, Corumbá, Ladário e Miranda, além de lideranças locais e gestores públicos

Redação

Publicado em 10/09/2025 às 07:37

Paula Macciulevicius, Secretaria de Cidadania

A juventude do Pantanal teve espaço garantido para ser ouvida em Miranda, na última sexta-feira (5), durante a Etapa Pantanal do Circuito Avança Juventude. O encontro reuniu jovens de Anastácio, Aquidauana, Corumbá, Ladário e Miranda, além de lideranças locais e gestores públicos, em um momento de escuta, diálogo e construção coletiva, reforçando o protagonismo juvenil na definição das políticas públicas em Mato Grosso do Sul.

Logo na abertura, o ato simbólico de assinatura do termo de adesão entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Miranda marcou o compromisso conjunto pela consolidação de políticas para as juventudes. O gesto reforçou a importância da cooperação entre Estado e municípios para que as demandas que surgem nos territórios se transformem em ações efetivas.Durante toda a programação, os participantes foram divididos em grupos de trabalho para discutir propostas em quatro eixos fundamentais: educação, profissionalização, trabalho e renda; cultura, esporte e lazer; participação social, diversidade e igualdade; e sustentabilidade, meio ambiente, território e mobilidade. Cada grupo definiu três propostas prioritárias, que foram levadas à plenária final e agora integram um documento unificado. Esse material será um dos pilares da renovação do Plano Estadual de Juventude, garantindo que ele traduza as expectativas e necessidades reais da população jovem.

O clima de envolvimento ficou evidente ao longo das discussões. Representantes de diferentes setores reforçaram que o encontro só faz sentido quando a juventude ocupa o centro das decisões. Para o subsecretário de Políticas Públicas para a Juventude, Jessé Cruz, a escuta é o elemento que dá legitimidade ao processo, já que são os próprios jovens que apontam os caminhos a seguir.

“Hoje 90% do sucesso depende de vocês, porque viemos ouvir suas propostas. Estamos em processo de renovação do Plano Estadual de Juventude, e ele só tem valor se for construído junto com vocês.”

As falas também trouxeram recortes importantes da realidade local. A representante do bioma Pantanal na COP30, Eloize Duarte, destacou a força da juventude pantaneira e sua ligação com a pauta ambiental. “Esse evento tem a importância de cativar jovens pelo bem-estar social e pela conscientização ambiental, já que estamos ao lado do Bioma Pantanal e precisamos de mais participação e projetos que deem voz aos jovens pantaneiros.”

A Etapa Pantanal mostrou, assim, que o Circuito Avança Juventude é mais do que um evento: é um movimento regionalizado, que nasce da escuta e da participação direta da juventude. Ao colocar os jovens no centro, o Governo do Estado e os municípios reforçam o compromisso de transformar ideias em políticas públicas efetivas para o presente e o futuro de Mato Grosso do Sul.As próximas etapas já têm agenda definida em: Três Lagoas, no dia 16 de setembro (Região Bolsão), e Campo Grande, em 28 de novembro (Região Campo Grande).

Há previsão também de que o Circuito Avança Juventude chegue a Ponta Porã (Região Sul-Fronteira), Jardim (Região Sudoeste), São Gabriel do Oeste (Região Norte), Dourados (Região Grande Dourados), e Itaquiraí (Região Cone Sul).

