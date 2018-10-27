Eleições 2018: saiba o horário de votação no segundo turno neste domingo

Política
Aqueles que estiverem na fila das seções eleitorais após às 17h ainda poderão votar
O segundo turno das eleições 2018 será realizado neste domingo, dia 28 de outubro. Os eleitores deverão comparecer aos locais de votação entre as 8h e as 17h (horário local).
Aqueles que estiverem na fila das seções eleitorais após às 17h ainda poderão votar.
Caso perca o prazo e não consiga votar, o eleitor terá até 60 dias para justificar o voto em qualquer cartório eleitoral.
Mesmo os que não votaram no primeiro turno, poderão votar normalmente neste segundo turno. Cada turno é visto como uma nova eleição.
O que precisa levar para votar
Para votar, é necessário apresentar um documento oficial com foto, como carteiras de identidade, de trabalho, nacional de habilitação, certificado de reservista, Documento Nacional de Identidade (DNI) ou passaporte.
Certidão de nascimento e de casamento não valem como prova de identidade na hora de votar.
Eleitores que fizeram o cadastramento biométrico podem apresentar somente o e-Título, por substituir o documento oficial com foto. O aplicativo de celular da Justiça Eleitoral pode ser baixado gratuitamente e está disponível para IOS e Android.
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