100% das provas do Concurso Nacional Unificado foram entregues com sucesso

20 mil malotes com as provas entregues em mais de 3.500 locais, em duas horas, totalizando 170 toneladas / Divulgação

Os Correios completaram na manhã deste domingo, 18, a entrega das provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). A estatal é a responsável pela megaoperação logística de distribuição e coleta das provas para mais de 2 milhões de candidatos em 228 municípios de todo país.

As provas do concurso promovido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos seguem sendo aplicadas no período da tarde pela Fundação Cesgranrio.

“O desafio logístico foi enorme, mas pudemos contar com o apoio fundamental de uma empresa pública”, afirma a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Público Esther Dweck

“Somente uma empresa pública presente em todo o país é capaz de realizar uma operação desse porte com eficiência e segurança. Estamos fortalecendo cada vez mais nossa atuação no segmento de logística, graças às ações de fortalecimento da estatal que vêm sendo adotadas pelo Presidente Lula”, afirma o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, destacando a edição recente do decreto que estabelece que os órgãos e entidades ligadas ao Governo Federal devem preferencialmente contratar diretamente os Correios para a prestação de serviços postais não exclusivos.

A operação envolveu números grandiosos: 20 mil malotes entregues em mais de 3.500 locais, em duas horas, totalizando 170 toneladas. Para que todas as provas chegassem ao destino final, desde o início da operação a empresa mobilizou modais terrestres, aéreos e marítimos e percorreu mais de 153 mil quilômetros – o que equivale a quase quatro voltas completas na Terra.

Expertise

Como maior empresa de logística da América Latina, os Correios realizam com 100% de eficiência, todos os anos, megaoperações de relevância para o Brasil, como a entrega de livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a entrega e coleta de provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.

Na fase de inscrição, os candidatos puderam pagar a taxa nas mais de 10 mil agências dos Correios em todo Brasil. Além disso, nas cidades que serão locais de realização de provas, os funcionários da estatal ficaram à disposição dos candidatos para dar informações e orientações sobre as inscrições no concurso.

*Com informações da Agência Gov.