Abertas as inscrições para processo seletivo de estágio do TJ

Está publicado no Diário da Justiça desta quinta-feira, 28 de setembro, o edital nº01/2023 que informa a abertura do processo seletivo para estágio no Tribunal de Justiça de MS.

O estágio envolve as áreas de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social - Jornalismo, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, História, Serviço Social e Tecnologia da Informação.

O processo seletivo será realizado pela empresa Super Eestágios, assim, os candidatos devem acompanhar publicações e divulgações referentes ao processo seletivo no site www.superestagios.com.br. Aos candidatos com deficiência, negro ou índio, ficam reservados 10%, 30% e 3%, respectivamente, do número de vagas de cada área de estágio.

As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no site www.superestagios.com.br, no período de 27 de setembro a 15 de outubro de 2023. Não serão aceitas outras formas de inscrição. O candidato poderá realizar inscrição somente para uma área de estágio e não será cobrada taxa de inscrição. Para estagiar, o universitário receberá bolsa-auxílio de R$ 855,50, mais R$ 204,60 de vale-transporte, totalizando R$ 1.060,10.

O processo seletivo será realizado exclusivamente na modalidade on-line, por meio de realização de PROVA OBJETIVA ONLINE, com caráter eliminatório e classificatório, para todas as áreas de estágio. A prova será composta por temas envolvendo conhecimentos específicos, língua portuguesa e legislação com 50 questões objetivas. As questões serão de múltipla escolha, com cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais haverá uma única resposta correta.

O ambiente virtual da prova estará disponível no dia 22 de outubro (domingo), das 8 horas até as 16h59min59s (horário MS) para realização. Não serão aplicadas provas em data ou horários diferentes do estabelecido no edital. Às 17 horas, a prova será automaticamente finalizada e não serão computadas as questões não respondidas.

O candidato terá dois minutos para responder e clicar em salvar em cada questão. Ao acessar a prova on-line, o candidato somente poderá sair da página (desconectar) após a conclusão de todas as questões. A desconexão por qualquer motivo acarretará na perda de uma questão. Ao realizar nova conexão, a questão não será visualizada e a resposta será nula, sem direito a substituição da questão.

Após a conclusão das questões ou o término do tempo previsto, a prova não poderá mais ser acessada. E atenção: as provas serão realizadas sem consulta. Durante a prova o candidato poderá utilizar apenas um dispositivo eletrônico para acessar a prova e a página eletrônica da Super Estágios. São vedadas a comunicação entre candidatos ou terceiros e a utilização de aparelhos eletrônicos para fins de consulta (telefone celular, etc).

A divulgação do resultado será realizada em listas separadas por curso e por tipo (lista geral, PCD, cotas raciais). O gabarito será divulgado no Painel do Estudante, no site www.superestagios.com.br. O prazo para interposição de recursos será de 23 a 25 de outubro e será admitido um único recurso por questão, por candidato e de forma individualizada.

A validade do processo seletivo será de um ano, a contar da publicação da homologação, podendo ser prorrogado por igual período.