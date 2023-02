Abertas inscrições para processo seletivo de estágio em Corumbá

O candidato aprovado e convocado deverá cumprir jornada de estágio de cinco horas diárias / Divulgação

A comarca de Corumbá abre nesta segunda-feira, dia 13 de fevereiro, as inscrições para o processo seletivo de estagiários do curso de Direito. Os interessados poderão realizar sua inscrição até o dia 20 de fevereiro, das 12 às 18 horas, na Secretaria da Direção do Foro, situada na Rua 21 de setembro, 1633, Bairro Aeroporto. O certame destina-se à formação de cadastro de reserva a ser administrado pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TJMS.

A avaliação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, aferindo-se o grau de aproveitamento dos candidatos regularmente inscritos, com o objetivo de selecionar alunos regularmente matriculados, do terceiro ao antepenúltimo semestre do curso superior, em Instituições de Ensino Públicas ou Particulares. A prova será no dia 26 de fevereiro, das 8 às 11 horas, na Faculdade Salesiana de Santa Teresa, sendo composta de 20 questões de Noções de Direito e 10 de Língua Portuguesa.

Com duração de três horas, o candidato deve apresentar-se no local da prova com 30 minutos de antecedência ao horário determinado para o início, portando documento de identificação com foto, protocolo da inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta.

O candidato aprovado e convocado deverá cumprir jornada de estágio de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, fazendo jus a bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.