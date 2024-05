Aberto processo seletivo com 32 vagas para temporários na saúde

Sede da secretaria / Divulgação

Nesta quarta-feira (8), o Governo de Mato Grosso do Sul publicou edital de abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado - SAD/SES/AGEPEN/2024, destinado à contratação de profissionais da área da saúde para atuação nos estabelecimentos penais dos municípios de Campo Grande e Corumbá.

A seleção visa atender à necessidade temporária de excepcional interesse público existente na Equipe de Atenção Primária Prisional (e-APP), sob responsabilidade da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen).

O período de inscrições e envio de documentos para a avaliação curricular, será exclusivamente no período compreendido entre as 8 horas do dia 8 de maio às 17h do dia 14 de maio de 2024, horário de Mato Grosso do Sul, no site www.concursos.ms.gov.br.

As vagas são para profissionais com formação de nível médio e superior para as funções de médico – 20 horas (13 vagas para Campo Grande e 3 para Corumbá), farmacêutico – 40 horas (2 vagas para Corumbá), enfermeiro – 40 horas (3 vagas para Corumbá), odontólogo – 20 horas (2 vagas para Corumbá), técnico de enfermagem – 40 horas (3 vagas para Corumbá), e técnico de higiene dental – 40 horas (4 vagas para Campo Grande e 2 para Corumbá). Está entre as vantagens da função, a previsão de adicional de insalubridade, de função e de risco de vida.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.concusos.ms.gov.br, onde constam o Edital e o Formulário de Relação de Documentos para a Avaliação Curricular.

A Avaliação Curricular, de caráter eliminatório e classificatório, será efetuada sob responsabilidade da Comissão de Avaliação e Seleção da Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul e valerá de 0 a 10 pontos.

Para conferir os requisitos básicos, remuneração, vantagens de serviços, atribuições básicas, documentos necessários, cronograma e pontuação dos títulos que serão apresentados na etapa de avaliação curricular, acesse as páginas 100 a 119 da edição nº11.484 do Diário Oficial do Estado.

*Com informações da Comunicação SAD