Aberto processo seletivo para estágio em direito em Angélica

Divulgação

Estão abertas as inscrições do processo seletivo de acadêmicos do curso de Direito para a comarca de Angélica. Os interessados devem se inscrever gratuitamente até o dia 26 de fevereiro na sede do Fórum, localizada na Av. Basílio de Lima, nº 258, Bairro Imperial, durante o horário de expediente da Secretaria, das 13 às 19 horas. Também é possível realizar a inscrição pelo e-mail angsecforo@tjms.jus.br, solicitando a ficha de inscrição e enviando-a devidamente preenchida para o mesmo endereço eletrônico.

O processo seletivo consistirá em uma prova objetiva e uma dissertação, ambas abordando temas jurídicos relacionados à atuação do Poder Judiciário. A aplicação das provas ocorrerá no dia 2 de março, no prédio do Fórum da comarca de Angélica. Os candidatos deverão comparecer ao local com documento oficial de identificação e caneta esferográfica azul ou preta.

Podem participar do certame estudantes regularmente matriculados nos cursos de Direito de instituições de ensino públicas ou particulares, oficiais e reconhecidas, que estejam cursando entre o 1º e o 9º semestre. Além disso, é assegurado o direito de inscrição a candidatos com deficiência, com reserva de 10% das vagas disponíveis.

Os aprovados serão classificados para o cadastro de reserva e chamados conforme a necessidade da administração do TJMS. O estágio terá duração inicial de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Os benefícios incluem bolsa-auxílio e auxílio-transporte.

O edital completo, contendo todas as informações sobre os requisitos, conteúdo programático da prova e documentação necessária, está disponível na Secretaria do Fórum da comarca de Angélica. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 3446-1523 ou pelo e-mail angsecforo@tjms.jus.br.