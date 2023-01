Agência oferece vagas de estágio em Aquidauana e mais cidades de MS

Ilustrativa

A agência Super Estágios está com mais de 130 oportunidades para Aquidauana, Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.

São oportunidades para estudantes do ensino médio, técnico e superior.

Em todas as oportunidades, há possibilidade de contratação do estagiário na empresa e auxílio-transporte. A carga horária é de 4 e 6 horas diárias, nos períodos matutino, vespertino ou noturno.

Vagas

São 05 vagas para estudantes do 1º ao 2º ano do ensino médio, com bolsa de R$ 500,00, em Aquidauana.

Em Campo Grande, são 40 vagas para estudantes do 1º e 2º ano do ensino médio, com bolsas de até R$ 900,00, e 66 para estudantes do ensino superior.

São duas vagas para estudantes do 1º ao 2º ano do ensino médio, com bolsas de até R$ 650,00, em Dourados.

Também em Dourados são 13 vagas para estudantes do 1º ao 4º ano do curso de Pedagogia/Alfabetização e Letramento, com bolsas de até R$ 750,00, uma vaga para estudantes do 1º ao 4º ano do curso de Administração, Processos Gerenciais e Técnico em Administração, com bolsas de R$ 1.000,00, duas vagas para acadêmicos do 1º ao 5º ano do curso de Educação Física, com bolsas de até R$ 550,00, em Dourados.

Já em Três Lagoas são 4 vagas para estudantes do 1º ao 2º ano do ensino médio, com bolsas de até R$ 600,00 e uma vaga para estudantes do 1º ao 4º ano do curso Técnico em Segurança do Trabalho, com bolsa de R$ 900,00, em Três Lagoas.

Inscrição

As inscrições para os processos seletivos são gratuitas. Para participar, os interessados podem fazer o cadastro no aplicativo ou no site da Super Estágios (www.superestagios.com.br).

O procedimento é simples e rápido. Assim que o candidato realiza o cadastro, a plataforma localiza as vagas com o perfil do estudante e notifica o mesmo via e-mail e WhatsApp.