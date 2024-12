Alems terá concurso público em 2025, confirma presidente

Gerson Claro durante entrevista / Carlos Godoy, Alems

O presidente da Assembleia Legislativa de Meto Grosso do Sul, Gerson Claro (PP), confirmou durante entrevista que haverá concurso público na Casa de Leis em 2025.

Claro falou sobre as diversas campanhas, audiências e eventos promovidos pela Casa de Leis, em prol de uma gestão de Parlamento aberto à sociedade, além das conquistas de direitos dos servidores, dizendo que muito mais está por vir. “Eu sou uma pessoa muito otimista, quero comemorar os avanços conquistados, sejam aos comissionados, aos ativos ou aposentados, avançamos muito no que diz respeito aos direitos dos servidores e fizemos o compromisso de fazer um novo concurso para o ano que vem”, anunciou.

O último concurso realizado pela ALEMS foi em 2016 pela banca Fundação Carlos Chagas.

Além do concurso, Gerson Claro declarou que os desafios estão no término das obras do estacionamento e do refeitório, assim como iniciar um novo plenário, que comportará em torno de 700 pessoas sentadas. “No padrão que o Mato Grosso do Sul merece. E um reconhecimento ao trabalho firme da primeira secretaria. Quanto às pautas teremos para o ano que vem muitas, com os debates mundiais, como a questão climática, a segurança alimentar, as matrizes energéticas, as questões administrativas e tributárias, as parcerias público-privadas e ainda a pesca, já em fevereiro estaremos aqui discutindo isso, com muita responsabilidade e respeitando as diferenças, para que se faça de MS esse estado pujante e melhor para as futuras gerações”.