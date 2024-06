Aprovados no concurso público da Saúde de MS são convocados para posse

Sede da SES / Governo de MS

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da SAD (Secretaria de Estado de Administração), convocou nesta terça-feira, 18, os 116 candidatos aprovados no concurso público de provas e títulos da SES (Secretaria de Estado de Saúde) para procedimentos de investidura nos cargos.

Conforme publicado do Diário Oficial, os procedimentos de investidura dos candidatos nomeados no edital n. 16/2024 serão integrados por duas etapas de caráter eliminatório. A Etapa I, o exame médico admissional e a Etapa II, a posse.

O exame médico admissional será realizado pela perícia médica da Ageprev-MS (Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul), por meio de exames médicos, clínicos e laboratoriais, objetivando verificar a aptidão física e mental do candidato para o exercício das atribuições inerentes ao cargo e à função.

A Etapa II, consiste na realização dos procedimentos obrigatórios, com o preenchimento do pré-cadastro dos dados pessoais do candidato com a remessa online de documentos no Portal do Servidor (http://www.portaldoservidor.ms.gov.br).

O candidato deverá preencher o pré-cadastro dos dados pessoais do candidato e remessa online de documentos no período compreendido entre às 8h do dia 24 de junho de 2024 e às 23h59min do dia 10 de julho de 2024.

As datas e horários agendados para realização da perícia médica e comprovação de requisitos e formalização da posse estão disponíveis no edital relacionado ao certame nas páginas 192 a 199 da edição n. 11.523 do Diário Oficial do Estado.

A posse será na Secretaria de Estado de Saúde, localizada na Avenida do Poeta, S/N, Parque dos Poderes, Bloco VII, Campo Grande.

*Com informações da SES.