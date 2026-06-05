Aquidauana e Anastácio fecham abril com saldo positivo na geração de empregos formais

Desempenho registrado nas duas cidades acompanha um momento de crescimento observado em MS / Bruno Rezende

Aquidauana e Anastácio encerraram o mês de abril com resultados positivos na geração de empregos formais, conforme dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados na semana passada. Juntos, os dois municípios somaram saldo de 44 novas vagas com carteira assinada, refletindo a continuidade da movimentação econômica na região.

Em Aquidauana, foram registradas 291 admissões e 276 desligamentos ao longo do período mensal, resultando em saldo positivo de 15 postos de trabalho. No ano, o acumulado é 1.242 vagas geradas e 1.214 demissões.

Já em Anastácio, o desempenho de abril foi ainda mais expressivo proporcionalmente, com 130 contratações e 101 desligamentos, o que garantiu a criação de 29 empregos formais. O desempenho anual contabiliza 547 novas gerações de vagas e 485 pessoas demitidas.

Os números demonstram que, apesar dos desafios enfrentados pelos municípios do interior, o mercado de trabalho manteve trajetória favorável durante abril. O resultado também reforça a importância dos setores responsáveis pela movimentação econômica local, que continuam contribuindo para a absorção de mão de obra e para o fortalecimento da renda das famílias.

O desempenho registrado nas duas cidades vizinhas acompanha um momento de crescimento observado em Mato Grosso do Sul. Dados da Jucems (Junta Comercial do Estado) apontam que o ambiente econômico segue aquecido, impulsionado pela abertura de novos empreendimentos e pela expansão das atividades empresariais.

O acumulado estadual de 2026 chegou a 7.712 registros até o momento, mantendo média superior a 1,5 mil novos negócios por mês e colocando Mato Grosso do Sul próximo de superar novamente a marca histórica de 10 mil empresas abertas em um único ano.

Segundo a Jucems, a digitalização dos processos de registro empresarial e a simplificação dos procedimentos têm contribuído para o aumento das formalizações. O setor de serviços permanece como principal responsável pelo crescimento, seguido pelo comércio e pela indústria.