Atacadista promove mutirão de emprego com 180 vagas abertas em Campo Grande

Ação será realizada das 8h às 13h / (Foto: Divulgação Assaí)

A rede Assaí Atacadista está com 180 vagas de emprego abertas em Campo Grande. As oportunidades abrangem cinco unidades da empresa na Capital e serão oferecidas durante um mutirão de contratação que acontece na próxima terça-feira, dia 29 de julho.

A ação, organizada em parceria com a Funsat (Fundação Social do Trabalho), será realizada das 8h às 13h, na loja Assaí Acrissul, situada na Avenida Fábio Zahran, nº 7.919, no bairro Jardim América.

As vagas disponíveis contemplam os cargos de operador(a) de caixa, operador(a) de loja, vendedor(a) de cartão, atendente de cafeteria e padaria, açougueiro e auxiliar de açougue. Pessoas com 18 anos ou mais, inclusive pessoas com deficiência, podem participar da seleção.

Os interessados devem comparecer ao local com um documento oficial com foto. Também é possível realizar inscrição antecipada por meio deste formulário ou entrando em contato pelo WhatsApp (67) 9910-4744.

Além de salário compatível com o mercado, os contratados terão acesso a benefícios como assistência médica e odontológica, vale-compras, refeição no local, descontos nas lojas da rede e plano de carreira.

