AvaliaÃ§Ã£o do concurso do TRT serÃ¡ reaplicada

Sede do TRT / Divulgação

Um erro na estrutura da prova fará com que a avaliação do concurso do TRT-MS (Tribunal Regional do Trabalho) seja reaplicada. O comunicado foi publicado nesta terça-feira (11) pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), organizadora do certame.

Foram afetadas as provas objetivas e discursivas aplicadas na manhã de domingo (9).

A Fundação Getúlio Vargas constatou que a prova realizada pelos candidatos não incluía conteúdo programático presente na 1ª retificação do edital de abertura, publicada em 21 de novembro de 2024.

A nova prova será aplicada para os inscritos no cargo de analista judiciário, nas seguintes áreas de especialidade: Oficial de Justiça Avaliador Federal, Contabilidade, Serviço Social, Estatística, Medicina, Psicologia, Engenharia, Tecnologia da Informação e área sem especialidade.

Portanto, a reaplicação das provas objetivas e discursivas para o cargo de Analista Judiciário (todas as áreas e especialidades) ocorrerá em data a ser divulgada oportunamente, junto ao cronograma retificado para as próximas etapas do concurso.