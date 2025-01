Bonito abre inscrições para seleção de estagiários de Direito

Divulgação

Estão abertas até o dia 31 de janeiro as inscrições para o processo seletivo para estágio remunerado na Comarca de Bonito, para acadêmicos regularmente matriculados do terceiro ao oitavo semestre do curso superior de Direito.

As inscrições deverão ser efetuadas das 13 às 18 horas, na Secretaria da Direção do Fórum, com endereço na Rua Clóvis Cintra, nº 1035, Vila Donária.

A prova, que será na modalidade dissertativa, está prevista para o dia 2 fevereiro, das 8 às 11 horas, no Fórum local.

O exercício do estágio terá a duração de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando o estagiário deverá cumprir jornada de 5 horas diárias, de segunda a sexta-feira. O estagiário receberá uma bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte.

Mais informações pelo telefone (67) 3255-1271, das 13 às 19 horas.