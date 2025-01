Bonito abre processo seletivo para contratação de profissionais na educação

Prefeitura de Bonito / Divulgação

A Prefeitura de Bonito lançou um processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais que atuarão na rede municipal de ensino. A remuneração oferecida é de até R$ 1.518,00 para uma carga horária de 40 horas semanais.

Os interessados têm até sexta-feira, 17 de janeiro, para realizar a inscrição presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localizada na Rua Nossa Senhora Aparecida, 829, 1º andar, aptos 02 e 03, no Bairro Alvorada. O atendimento ocorre das 7h às 13h.

As vagas disponíveis incluem funções como auxiliar de Educação Infantil, merendeira e agente operacional. Os profissionais contratados serão alocados em creches e escolas da zona urbana e rural, conforme as necessidades das unidades escolares.

A seleção será feita com base na análise de títulos apresentados no ato da inscrição, sendo atribuída uma pontuação correspondente à titulação declarada.

O processo seletivo será válido para o ano letivo de 2025, com possibilidade de prorrogação conforme as demandas do município.