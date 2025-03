Bonito oferece curso de organizaÃ§Ã£o de estoques para bares e restaurantes

Entrada da Prefeitura de Bonito / Assessoria, Prefeitura de Bonito

A cidade de Bonito está com inscrições abertas para o curso de Organização de Estoques para Bares e Restaurantes, uma oportunidade de qualificação voltada para profissionais do setor de turismo. O curso é uma iniciativa do Programa de Qualificação para o Turismo, promovido pela Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

O objetivo do curso é capacitar os participantes a gerenciar de forma eficiente o estoque de produtos, garantindo maior organização e redução de desperdícios nos estabelecimentos, o que é essencial para melhorar a gestão e os resultados financeiros de bares e restaurantes.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone 67 99208-9197.