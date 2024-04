Capital e outras 6 cidades concentram maioria das vagas de trabalho

Divulgação

A semana começa com 3.955 vagas de emprego ofertadas pela Funtrab (Fundação do Trabalho) em Mato Grosso do Sul. Duas cidades do Estado concentram mais da metade das oportunidades: Campo Grande (1.629) e Cassilândia (438).



Na capital a maioria das ofertas disponíveis é para auxiliar de limpeza (146), auxiliar de linha de produção (109), ajudante de carga e descarga de mercadoria (78), vendedor interno (49), pedreiro (41), atendente de lanchonete (38) e operador de caixa (35).



Para pessoas com deficiência são 79 vagas exclusivas, entre elas atendente de lanchonete, recepcionista, auxiliar de limpeza, mecânico, carpinteiro e trabalhadores de conservação de rodovias.



Em Cassilândia os profissionais mais demandados são: trabalhador rural (101), auxiliar de linha de produção (59) e servente de obras (23).



Chapadão do Sul (260), Dourados (239), Sidrolândia (141), Batayporã (125) e Três Lagoas (122) também estão entre as cidades com mais vagas ofertadas.



A lista completa de vagas pode ser conferida no site https://www.funtrab.ms.gov.br/lista-de-vagas-em-destaque/, onde também constam os endereços das unidades da Casa do Trabalhador das respectivas cidades. Os interessados devem comparecer nesses locais com carteira de trabalho, RG e CPF.