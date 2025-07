CCR MSVia abre 25 vagas em 17 cidades

A MSVia, uma empresa da Motiva, concessionária responsável pela administração da BR-163 em Mato Grosso do Sul, está com 25 vagas abertas para compor as equipes de Atendimento Pré-Hospitalar (APH). As oportunidades estão distribuídas em 17 municípios do estado, com foco em reforçar o atendimento de urgência e emergência ao longo da rodovia.

As posições disponíveis são para Enfermeiro(a), Socorrista APH e Motorista APH. Os profissionais contratados irão atuar diretamente nos atendimentos de emergência prestados aos usuários da BR-163/MS, serviço fundamental para garantir a agilidade e a segurança na rodovia.