CCR MSVia abre vagas para pessoas com deficiência em nove municípios

Responsável pela administração e manutenção da BR-163/MS, a concessionária CCR MSVia abriu vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs) em nove cidades sul-mato-grossenses.

As oportunidades são para agente de arrecadação com atuação nas cidades de Sonora, Rio Verde de MT, São Gabriel do Oeste, Jaraguari, Campo Grande (Anhanduí), Rio Brilhante, Caarapó, Itaquiraí e Mundo Novo.

Entre os benefícios oferecidos pela Concessionária para todas as vagas estão: vale refeição/ou alimentação, assistência médica, seguro de vida, participação nos lucros, day off de aniversário, gympass. Os candidatos interessados devem ter Ensino Fundamental completo, disponibilidade para trabalhar por escala e turno (diurno e noturno). Ter atuado com atendimento ao público é considerado um diferencial para a vaga.