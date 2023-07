Com vagas em Aquidauana, UFMS abre concurso para professor

Campus Aquidauana / Divulgação UFMS

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) de Aquidauana abriu nesta segunda-feira, 17, a seleção de três vagas para professores de matemática, letras e ciências biológicas, com remuneração de R$ 11.139,64 para dedicação exclusiva e de R$ 3.010,25 para 20 horas semanais.

Conforme a publicação no Diário Oficial da União, o período para inscrição segue até dia 9 de agosto pelo site www.concursos.ufms.br. A taxa de inscrição para todas as áreas é de R$ 250.

Podem solicitar a isenção da taxa os candidatos inscritos no CadÚnico (Cadastro Único) e doadores de medula óssea. O período para a categoria será de 17 a 18 de julho.

Serão três fases na seleção, com prova de títulos, escrita e prática. Segundo o cronograma, a homologação dos candidatos está prevista para novembro deste ano.

Além de Aquidauana, o certame conta com vagas em Campo Grande, Corumbá, Coxim, Ponta Porã e Naviraí.

"Minha experiência tem sido gratificante e surpreendente. Desde o primeiro contato com colaboradores da UFMS, fui acolhida de forma humana e calorosa. Todo o suporte e apoio para desenvolvimento de minhas atividades foram orientadas e prontamente atendidas. Além disso, a UFMS dispõe de uma organização administrativa e tecnológica que muito facilita e contribui para o bom desemprenho das atividades docentes, o que comprova que minha escolha foi a melhor. Estou empolgada e feliz por fazer parte da família UFMS”, reforça Vívian de Almeida Gregori Torres, professora do Curso de Direito no Câmpus de Coxim após passar em um dos processos seletivos.

