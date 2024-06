Comarca de Coronel Sapucaia seleciona estagiário de Direito

A comarca de Coronel Sapucaia selecionará estudantes de Direito que queiram participar do programa de estágio destinado à formação de cadastro de reserva. Podem participar estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou particulares, do 1º ao 9º semestre do curso de Direito. Os interessados devem se inscrever até o dia 14 de junho, na Secretaria do Foro, das 12 às 19 horas.

A prova objetiva será realizada no dia 17 de junho, com início às 9 horas, nas dependências do Fórum de Coronel Sapucaia, situado à rua Amâncio José Da Silva, nº 1.866, bairro Jardim Santa Alice.

A prova terá duração de duas horas e será constituída de 16 questões objetivas, sendo oito de conteúdo específico e oito de Língua Portuguesa, valendo cada questão um ponto, além de uma questão subjetiva, valendo quatro pontos. Será considerado aprovado o candidato que acertar no mínimo 50% do total de pontos da prova.

Os candidatos deverão apresentar-se no local de realização das provas com 30 minutos de antecedência ao horário de início, portando documento de identificação com foto, protocolo de inscrição e caneta esferográfica de cor azul ou preta, sendo vedado o uso de outros materiais durante a realização da prova.