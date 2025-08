Comarca de Corumbá abre inscrições para estágio em Direito e Psicologia

Tribunal de Justiça de Corumbá / Divulgação

A Comarca de Corumbá anunciou a abertura das inscrições para processo seletivo de estágio nas áreas de Direito e Psicologia. Podem participar estudantes matriculados entre o segundo e o penúltimo semestre em instituições públicas e privadas.

As inscrições estão abertas até o dia 8 de agosto, das 13h às 18h, e devem ser feitas presencialmente na Secretaria da Direção do Foro, localizada na Rua 21 de Setembro, nº 1633, no Bairro Aeroporto. Os interessados precisam apresentar o formulário de inscrição preenchido e uma cópia de documento oficial com foto.

A prova será aplicada no dia 17 de agosto, das 8h às 11h, na Faculdade Salesiana de Santa Teresa, na Rua Dom Aquino, nº 1119, Centro de Corumbá.

O estágio terá duração de um ano, com jornada diária de cinco horas, de segunda a sexta-feira. Os estagiários receberão bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, conforme valores definidos pela Administração do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

