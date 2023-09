Comarca de Coxim fará seleção para estagiários

Divulgação

De 4 de setembro a 24 de novembro estarão abertas as inscrições para o processo seletivo de estagiários na área de Direito e de Psicologia, na comarca de Coxim. Podem se inscrever estudantes regularmente matriculados no curso de Direito e de Psicologia em instituições de ensino públicas ou particulares, reconhecidas pelo MEC, e que estejam cursando do 1º ao 9º semestre.

Os interessados podem se inscrever na Secretaria do Foro da comarca, das 12 às 18 horas, e as provas serão realizadas no dia 3 de dezembro, das 8 às 11 horas, na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), campus de Coxim, que fica situada na Av. General Mendes de Morais, 370, no bairro Jardim Aeroporto.

O processo seletivo será composto de prova objetiva e dissertativa para o curso de Direito e de prova objetiva e estudo de caso para o de Psicologia. A prova objetiva para ambos os cursos terá 20 questões abrangendo as matérias previstas no edital.

A dissertação para os candidatos do curso de Direito abordará tema jurídico ligado à atuação do Poder Judiciário e deve ter, no máximo 30 linhas, onde serão essencialmente avaliados o conteúdo da redação e a capacidade de comunicação do candidato. O estudo de caso abordará avaliação psicológica no contexto jurídico ligado a varas de família com, no máximo, 30 linhas de exposição, para avaliação da capacidade do manejo técnico e a coerência textual. Somente será corrigida a dissertação/estudo de caso do candidato que obtiver mais de 50% de acertos na prova objetiva.

A listagem com o nome e pontuação dos candidatos classificados será afixada na entrada do prédio do Fórum a partir do dia 15 de dezembro e o caderno de provas será liberado aos candidatos após 60 minutos do início da prova. As vagas para exercício de estágio serão preenchidas no interesse da administração, observada a classificação.

O candidato deverá apresentar-se no local de prova com, no mínimo, 30 minutos de antecedência ao horário de início das provas, portando documento de identificação com foto, comprovante de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta, e não terá acesso ao local de provas se estiver trajando bermudas, chinelos ou boné.

O exercício do estágio será de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, e o estagiário receberá uma bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça. Mais informações podem ser obtidas pelo fone (67) 3908-6121 ou na secretaria da direção do Foro da comarca de Coxim.