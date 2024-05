Comarca de Ivinhema faz processo seletivo para estagiários de Direito

Divulgação

A Comarca de Ivinhema está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio remunerado para estudantes do curso de Direito. As inscrições seguem até dia 17 de junho e devem ser realizadas presencialmente, na Secretaria do Foro da Comarca, das 12 às 18 horas.

Entre os requisitos, os acadêmicos interessados devem estar regularmente matriculados em instituições de ensino superior, públicas ou particulares, de Mato Grosso do Sul, reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e cursando, obrigatoriamente, do primeiro ao nono semestre do curso de graduação em Direito.

As provas serão realizadas no dia 28 de junho, sexta-feira, das 12h30 às 15h30, no Tribunal do Júri da Comarca de Ivinhema, na Av.. Reynaldo Massi, 1854, Centro.

O processo seletivo será composto por prova objetiva e de dissertação. A prova objetiva terá 20 questões de conhecimento específicos e deve abranger as matérias de língua portuguesa, direito civil, processual civil, penal e processual penal. Já a dissertação abordará um tema jurídico, ligado à atuação do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, com, no máximo, 30 linhas.

O exame terá duração de três horas e o candidato deve comparecer ao local com, no mínimo, 30 minutos de antecedência ao horário de início, portando documento de identificação com foto, protocolo de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou preta.

Será considerado aprovado o candidato que obter mais de 50 pontos a partir da soma das provas objetivas e de dissertação. O candidato com pontuação abaixo desse índice será considerado reprovado.

O principal critério de desempate será a pontuação na prova de conhecimentos específico, seguido pela matrícula em semestre superior e, por fim, a idade superior ao concorrente.

O gabarito das provas objetivas deve ser divulgado a partir de 48 horas após a realização das provas. O resultado preliminar está previsto para ser divulgado a partir do dia 08 de julho, e será afixado na entrada do prédio do Fórum de Ivinhema.