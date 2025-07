Concurso da Polícia Civil de MS passa a aceitar diploma de tecnólogo pela 1ª vez

Delegacia Geral da Polícia Civil / PCMS

Pela primeira vez na história da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, candidatos com diploma de tecnólogo poderão disputar vagas nos cargos de Investigador e Escrivão de Polícia Judiciária. A novidade consta no edital nº 1 SAD/SEJUSP/PCMS/APJ/2025, publicado nesta quarta-feira (16), no Diário Oficial do Estado.

A mudança foi viabilizada pela Lei Complementar nº 336, sancionada em 1º de novembro de 2024, que alterou o §2º do artigo 46 da Lei Complementar nº 114/2005. Com a nova redação, passa a ser exigido ensino superior completo em qualquer área, reconhecido pelo Ministério da Educação, o que inclui diplomas de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo.

A decisão foi aprovada pelo Conselho Superior da Polícia Civil e atende a uma antiga reivindicação da corporação. O Delegado-Geral da instituição, Lupérsio Degerone Lucio, destacou a importância da medida:

“A aceitação do diploma de tecnólogo reflete a atualização do perfil profissional da Polícia Civil. É uma conquista da nossa gestão e do diálogo com o Governo do Estado, que compreendeu a importância dessa modernização.”

O concurso oferece 400 vagas ao todo, sendo 300 para Investigador e 100 para Escrivão, com salário inicial de R$ 6.569,53 e carga horária de 40 horas semanais.

Para participar, os candidatos devem ter entre 21 e 45 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares e possuir Carteira Nacional de Habilitação (mínimo categoria B).

As inscrições vão de 16 de julho a 7 de agosto de 2025, exclusivamente pelo site do Instituto Avalia. A prova objetiva está prevista para o dia 14 de setembro, em Campo Grande.

O edital completo pode ser consultado no portal da Imprensa Oficial: www.imprensaoficial.ms.gov.br.

