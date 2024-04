Concurso de Anaurilândia segue com inscrições abertas até 15 de abril

Concurso é feito pela prefeitura de Anaurilândia / Divulgação

A inscrição de concurso público da Prefeitura de Anaurilândia para preencher 51 vagas para profissionais de nível fundamental, incompleto, completo, médio e superior, segue com inscrições abertas até 15 de abril.

Os trabalhadores admitidos deverão atuar em jornadas de 20 a 40 horas semanais de trabalho, com remunerações que variam de R$ 1.307,75 a R$ 15.734,95 ao mês.

As inscrições devem ser realizadas pelo site do Instituto Omni, responsável pela organização do edital.

O pagamento da taxa de inscrição varia entre R$ 40 a R$ 80.

A classificação dos candidatos acontecerá por meio de prova objetiva prevista para acontecer no dia 28 de abril.